11.02.2026 06:31:28
Tenryu Saw Mfg zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tenryu Saw Mfg hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 43,85 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 51,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,28 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,21 Milliarden JPY in den Büchern standen.
