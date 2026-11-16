Tensho Electric Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tensho Electric Industries ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tensho Electric Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -17,410 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 5,90 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tensho Electric Industries 5,40 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at