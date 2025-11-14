Tensho Electric Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tensho Electric Industries gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -17,41 JPY. Ein Jahr zuvor waren 0,680 JPY je Aktie erzielt worden.

Tensho Electric Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at