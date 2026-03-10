SEC Aktie

WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453

10.03.2026 18:12:58

Tensile Capital Management Bets on Centuri Holdings, Buys $23.6 Million Worth, According to Recent SEC Filing

On February 17, 2026, Tensile Capital Management LP disclosed in a Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it increased its stake in Centuri Holdings (NYSE:CTRI) by 1,054,155 shares, an estimated $23.57 million buy based on quarterly average pricing.Tensile Capital Management LP reported in a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, that it bought an additional 1,054,155 shares of Centuri Holdings during the fourth quarter. The estimated transaction value was $23.57 million, calculated using the average share price for the quarter. The total position value increased by $29.93 million, which includes both the purchase and stock price movement.Tensile's Centuri Holdings position rose to 6.1% of its reported U.S. equity assets after the buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu SEC S.p.A.

Analysen zu SEC S.p.A.

Aktien in diesem Artikel

Centuri Holdings Inc Registered Shs 29,94 -0,60% Centuri Holdings Inc Registered Shs

