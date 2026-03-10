SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
|
10.03.2026 18:12:58
Tensile Capital Management Bets on Centuri Holdings, Buys $23.6 Million Worth, According to Recent SEC Filing
On February 17, 2026, Tensile Capital Management LP disclosed in a Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it increased its stake in Centuri Holdings (NYSE:CTRI) by 1,054,155 shares, an estimated $23.57 million buy based on quarterly average pricing.Tensile Capital Management LP reported in a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, that it bought an additional 1,054,155 shares of Centuri Holdings during the fourth quarter. The estimated transaction value was $23.57 million, calculated using the average share price for the quarter. The total position value increased by $29.93 million, which includes both the purchase and stock price movement.Tensile's Centuri Holdings position rose to 6.1% of its reported U.S. equity assets after the buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu SEC S.p.A.
Analysen zu SEC S.p.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Centuri Holdings Inc Registered Shs
|29,94
|-0,60%
