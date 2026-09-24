Summit Corporation Aktie

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WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01

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24.09.2026 13:39:29

Tensions between India and Bangladesh are is in focus after Dhaka skipped the BRICS summit in Delhi

Bangladesh's absence from this month's BRICS summit in New Delhi has raised fresh questions about strained ties. Ousted PM Sheikh Hasina's exile in India remains a major obstacle to normalizing relations.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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