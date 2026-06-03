Tenth Avenue Petroleum: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tenth Avenue Petroleum hat am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,68 Prozent auf 0,6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at