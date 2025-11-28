Tenth Avenue Petroleum gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tenth Avenue Petroleum veröffentlichte am 26.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tenth Avenue Petroleum ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at