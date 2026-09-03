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03.09.2026 06:31:29
Tenth Avenue Petroleum vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Tenth Avenue Petroleum hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Auf der Umsatzseite hat Tenth Avenue Petroleum im vergangenen Quartal 0,6 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tenth Avenue Petroleum 0,6 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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