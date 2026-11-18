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18.11.2026 06:31:28
Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) äußerte sich am 15.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 EGP. Im Vorjahresviertel hatte Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) 0,050 EGP je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 1,15 Milliarden EGP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) 1,13 Milliarden EGP umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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