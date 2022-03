Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 394,0 Millionen EGP – ein Plus von 37,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) 287,0 Millionen EGP erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,170 EGP eingefahren. Im Vorjahr waren 0,111 EGP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,19 Milliarden EGP – ein Plus von 23,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) 960,00 Millionen EGP erwirtschaftet hatte.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,163 EGP ausgegangen, während der Umsatz auf 1,20 Milliarden EGP prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at