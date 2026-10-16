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16.10.2026 06:31:29
TENTIAL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
TENTIAL lud am 15.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 106,16 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 37,06 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 33,22 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 74,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 19,09 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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