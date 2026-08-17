TenX Keane Acquisition Cons of 1 A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TenX Keane Acquisition Cons of 1 A hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at