TenX Keane Acquisition Cons of 1 A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TenX Keane Acquisition Cons of 1 A hat am 20.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at