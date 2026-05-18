TenX Keane Acquisition Cons of 1 A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TenX Keane Acquisition Cons of 1 A hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

TenX Keane Acquisition Cons of 1 A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,110 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at