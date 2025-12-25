|
TenX Keane Acquisition Cons of 1 A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TenX Keane Acquisition Cons of 1 A gab am 23.12.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,340 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TenX Keane Acquisition Cons of 1 A -0,310 USD je Aktie generiert.
