Tenzing Acquisition gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tenzing Acquisition hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,46 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at