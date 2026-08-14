Tenzing Acquisition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tenzing Acquisition veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Tenzing Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at