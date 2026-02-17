Teqnion Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Teqnion Registered hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,67 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,740 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 463,6 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 403,7 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5,74 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,58 SEK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,80 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Teqnion Registered einen Umsatz von 1,57 Milliarden SEK eingefahren.

