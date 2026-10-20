Teqnion Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Teqnion Registered lud am 17.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,26 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,310 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 492,2 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 8,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 455,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at