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21.07.2026 06:31:29
Teqnion Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Teqnion Registered hat am 18.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 2,48 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Teqnion Registered 2,24 SEK je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 517,9 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 474,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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