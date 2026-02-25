Diageo Aktie

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

25.02.2026 09:47:00

Tequila sales in the U.S. are collapsing. Diageo is cutting its dividend in half.

Diageo on Wednesday said it was cutting its dividend in half as it reduced its sales outlook, citing American consumer reluctance to spend due to affordability concerns.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Nachrichten zu Diageo plc

