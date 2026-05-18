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18.05.2026 06:31:29
Tera Probe legte Quartalsergebnis vor
Tera Probe stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 127,78 JPY gegenüber 78,31 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Tera Probe im vergangenen Quartal 12,72 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tera Probe 9,25 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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