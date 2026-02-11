Tera Probe mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tera Probe gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 131,29 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 102,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,93 Milliarden JPY – ein Plus von 32,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tera Probe 9,00 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 370,23 JPY beziffert, während im Vorjahr 385,75 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,50 Prozent auf 41,75 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at