Tera Probe öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tera Probe hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 96,92 JPY, nach 83,09 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,80 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at