Tera Software stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tera Software ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tera Software die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,42 INR gegenüber 5,25 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 918,5 Millionen INR – ein Plus von 28,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tera Software 714,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at