Tera Software verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tera Software hat am 18.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,77 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,36 INR je Aktie in den Büchern standen.

Tera Software hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 747,4 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 122,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 335,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 19,82 INR beziffert. Im Vorjahr waren 7,52 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,38 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,08 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at