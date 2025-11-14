Tera Software veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tera Software lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 5,25 INR gegenüber 1,00 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 714,3 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 181,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tera Software einen Umsatz von 253,4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at