Teradata: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Teradata hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,42 USD. Im letzten Jahr hatte Teradata einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 416,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Teradata 440,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at