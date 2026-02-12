|
12.02.2026 06:31:29
Teradata stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Teradata gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 421,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Teradata einen Umsatz von 409,0 Millionen USD eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,35 USD. Im letzten Jahr hatte Teradata einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Teradata im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 4,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,66 Milliarden USD im Vergleich zu 1,75 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.