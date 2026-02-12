Teradata stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Teradata gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 421,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Teradata einen Umsatz von 409,0 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,35 USD. Im letzten Jahr hatte Teradata einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Teradata im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 4,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,66 Milliarden USD im Vergleich zu 1,75 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at