Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
|KI-Ausblick treibt
|
03.02.2026 10:34:14
Teradyne-Aktie nach starken Quartalszahlen: Rekordhoch in Sicht
• Starkes KI-Nachfrage-Momentum als Haupttreiber bestätigt
• Robuste Guidance für Q1 2026 sorgt für Kursrally
Teradyne, ein führender Anbieter von automatischen Testsystemen für Halbleiter, Elektronik und industrielle Automatisierung, hat überaus überzeugende Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtgeschäftsjahr 2025 präsentiert.
Erwartungen auf allen Ebenen übertroffen
Im abgelaufenen Jahresviertel stieg der bereinigte Gewinn je Anteilsschein von 0,95 US-Dollar auf 1,80 US-Dollar und lag damit deutlich über den Markterwartungen, die zuvor bei 1,38 US-US-Dollar je Aktie gelegen hatten. Auch die Erlöse entwickelten sich deutlich positiver als erhofft und stiegen um 44 Prozent auf 1,08 Milliarden US-Dollar - Experten hatten Teradyne zuvor nur Umsätze von 977 Millionen US-Dollar zugetraut.
"Unsere Ergebnisse im vierten Quartal lagen über dem oberen Ende unserer Prognose, angetrieben durch die KI-bezogene Nachfrage in den Bereichen Rechenleistung, Netzwerk und Speicher innerhalb unseres Geschäftsbereichs Halbleiterprüfung. In allen Geschäftsbereichen - Halbleiterprüfung, Produktprüfung und Robotik - verzeichneten wir ein sequenzielles Wachstum, und auf Unternehmensebene erzielten wir für 2025 ein Wachstum von 13 %", wird Greg Smith, CEO von Teradyne, im Rahmen der Bilanzmitteilung zitiert. Und geht es nach dem Manager dürfte sich diese positive Geschäftsentwicklung auch im aktuell laufenden Geschäftsjahr fortsetzen: "Für 2026 erwarten wir ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr in allen Geschäftsbereichen, mit einer starken Dynamik im Rechenbereich, die durch KI getrieben wird."
KI bleibt Wachstumsmotor
Auch für Teradyne bleibt das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz also der größte Wachstumsmotor, was sich bereits im laufenden ersten Quartal bemerkbar machen soll: Die Konzerprognose sieht für das erste Jahresviertel einen Umsatz von 1,15 bis 1,25 Milliarden US-Dollar und einen GAAP-Nettogewinn von 1,82 US-Dollar bis 2,19 US-Dollar je verwässerter Aktie sowie einen Non-GAAP-Nettogewinn von 1,89 US-Dollar bis 2,25 US-Dollar je verwässerter Aktie.
