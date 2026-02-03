Teradyne Aktie

Teradyne für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859892 / ISIN: US8807701029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
KI-Ausblick treibt 03.02.2026 10:34:14

Teradyne-Aktie nach starken Quartalszahlen: Rekordhoch in Sicht

Teradyne-Aktie nach starken Quartalszahlen: Rekordhoch in Sicht

Der Halbleitertestgerätehersteller Teradyne hat mit seinen Zahlen die Markterwartungen deutlich übertroffen - ein Kurssprung bei der Aktie ist die Folge.

• Teradyne übertrifft Q4-2025-Erwartungen bei Umsatz und Non-GAAP-Gewinn deutlich
• Starkes KI-Nachfrage-Momentum als Haupttreiber bestätigt
• Robuste Guidance für Q1 2026 sorgt für Kursrally

Teradyne, ein führender Anbieter von automatischen Testsystemen für Halbleiter, Elektronik und industrielle Automatisierung, hat überaus überzeugende Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtgeschäftsjahr 2025 präsentiert.

Erwartungen auf allen Ebenen übertroffen

Im abgelaufenen Jahresviertel stieg der bereinigte Gewinn je Anteilsschein von 0,95 US-Dollar auf 1,80 US-Dollar und lag damit deutlich über den Markterwartungen, die zuvor bei 1,38 US-US-Dollar je Aktie gelegen hatten. Auch die Erlöse entwickelten sich deutlich positiver als erhofft und stiegen um 44 Prozent auf 1,08 Milliarden US-Dollar - Experten hatten Teradyne zuvor nur Umsätze von 977 Millionen US-Dollar zugetraut.

"Unsere Ergebnisse im vierten Quartal lagen über dem oberen Ende unserer Prognose, angetrieben durch die KI-bezogene Nachfrage in den Bereichen Rechenleistung, Netzwerk und Speicher innerhalb unseres Geschäftsbereichs Halbleiterprüfung. In allen Geschäftsbereichen - Halbleiterprüfung, Produktprüfung und Robotik - verzeichneten wir ein sequenzielles Wachstum, und auf Unternehmensebene erzielten wir für 2025 ein Wachstum von 13 %", wird Greg Smith, CEO von Teradyne, im Rahmen der Bilanzmitteilung zitiert. Und geht es nach dem Manager dürfte sich diese positive Geschäftsentwicklung auch im aktuell laufenden Geschäftsjahr fortsetzen: "Für 2026 erwarten wir ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr in allen Geschäftsbereichen, mit einer starken Dynamik im Rechenbereich, die durch KI getrieben wird."

KI bleibt Wachstumsmotor

Auch für Teradyne bleibt das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz also der größte Wachstumsmotor, was sich bereits im laufenden ersten Quartal bemerkbar machen soll: Die Konzerprognose sieht für das erste Jahresviertel einen Umsatz von 1,15 bis 1,25 Milliarden US-Dollar und einen GAAP-Nettogewinn von 1,82 US-Dollar bis 2,19 US-Dollar je verwässerter Aktie sowie einen Non-GAAP-Nettogewinn von 1,89 US-Dollar bis 2,25 US-Dollar je verwässerter Aktie. Dieser positive Ausblick kam am Markt derart positiv an, dass die Teradyne-Aktie bereits nachbörslich kräftig zulegte. Vorbörslich zeigt sich am Dienstag ein Kurssprung um 20,23 Prozent auf 299,67 US-Dollar - damit würde die Aktie ein neues Rekordhoch erreichen - das letzte war am vergangenen Freitag erzielt worden und liegt mit 255,20 US-Dollar deutlich darunter.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alphabet-Aktie gewinnt: Tochter Waymo sammelt Milliarden im Tesla-Rennen
Aeva Technologies-Aktie unter der Lupe: Das müssen Anleger über den neuen NVIDIA-Partner wissen
AT&S-Aktie in Grün: Kräftiges Umsatzplus nach neun Monaten 2025/26

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Teradyne Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Teradyne Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Teradyne Inc. 261,95 24,26% Teradyne Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen höher
Der heimische Markt präsentiert sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex notiert im Plus. Am Dienstag schließen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen