Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
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25.08.2026 15:00:01
Teradyne CEO Gregory Smith Sells 4,000 Shares for $1.7 Million
Gregory Stephen Smith, President and CEO of Teradyne, Inc. (NASDAQ:TER), sold 4,000 shares of common stock on Aug. 17, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($425.00); post-transaction value based on Aug. 17, 2026 market close ($443.14).Teradyne is a global leader in automated semiconductor testing solutions with a market capitalization of $69.3 billion and TTM revenues of $4.5 billion, demonstrating substantial scale and profitability with TTM net income of $1.2 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Teradyne Inc.
|320,35
|3,01%