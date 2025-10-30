Teradyne hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Teradyne hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Teradyne hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,890 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 769,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 737,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at