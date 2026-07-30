Teradyne hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Teradyne ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Teradyne die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,490 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 103,99 Prozent auf 1,33 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 651,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at