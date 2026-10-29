|
29.10.2026 06:31:29
Teradyne informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Teradyne hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,750 USD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 69,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,31 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 769,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!