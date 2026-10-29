Teradyne informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Teradyne hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,750 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 69,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,31 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 769,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at