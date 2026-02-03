Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
|
03.02.2026 18:23:19
Teradyne Jumps On 12% Strong Q4 Earnings Beat
(RTTNews) - Teradyne, Inc. (TER) shares surged 11.85 percent, gaining $29.58 to trade at $279.11 on Tuesday, after the company reported sharply higher fourth-quarter earnings and revenue compared with last year.
Teradyne posted net income of $257.22 million, or $1.63 per share, up from $146.25 million, or $0.90 per share, a year earlier. Adjusted net income rose to $283.0 million, or $1.80 per share. Revenue climbed 43.8 percent to $1.08 billion from $752.88 million.
The stock opened at $256.42 after closing at $249.53 and traded between $246.80 and $281.00 on the Nasdaq. Volume rose to about 6.24 million shares versus an average of 3.09 million. The 52-week range is $65.77 to $281.00.
