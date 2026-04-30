Teradyne legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Teradyne hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Teradyne ein EPS von 0,610 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 86,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,28 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 686,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at