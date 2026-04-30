|
30.04.2026 06:31:29
Teradyne legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Teradyne hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Teradyne ein EPS von 0,610 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 86,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,28 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 686,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!