Teradyne: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Teradyne hat am 02.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Teradyne 0,900 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Teradyne im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,08 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 750,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Teradyne hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,32 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Teradyne im vergangenen Geschäftsjahr 3,19 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Teradyne 2,82 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at