TeraGo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TeraGo hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

TeraGo hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,200 CAD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,05 Prozent auf 6,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at