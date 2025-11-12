TeraGo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TeraGo hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,5 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,4 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at