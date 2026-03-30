TeraGo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TeraGo gab am 27.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,20 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TeraGo ein Ergebnis je Aktie von -0,150 CAD vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 6,2 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,470 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,650 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat TeraGo im vergangenen Geschäftsjahr 25,36 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeraGo 26,16 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at