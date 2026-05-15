TeraGo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TeraGo hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,08 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,170 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 6,2 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at