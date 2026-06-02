Terai Tea veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Terai Tea hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -7,220 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Terai Tea mit einem Umsatz von insgesamt 331,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 79,71 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,51 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 887,14 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at