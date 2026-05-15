Teraplast SA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Teraplast SA hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mit einem Umsatz von 235,5 Millionen RON, gegenüber 249,2 Millionen RON im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,50 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at