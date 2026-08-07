Teraplast SA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Teraplast SA hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 338,5 Millionen RON umgesetzt, gegenüber 302,6 Millionen RON im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at