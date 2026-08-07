TeraWulf: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TeraWulf stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,94 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

TeraWulf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at