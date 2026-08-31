TeraWulf Aktie
WKN DE: A3C9C7 / ISIN: US88080T1043
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31.08.2026 15:04:02
TeraWulf CEO Paul Prager Sells 137,500 Shares for $2.3 Million
Chief Executive Officer Paul B. Prager reported a sale of ~137,500 shares of TeraWulf Inc. (NASDAQ:WULF) on August 27,, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($17.06); post-transaction value based on Aug. 27, market close ($16.49).TeraWulf Inc. operates as a specialized digital infrastructure company focused on Bitcoin mining and high-performance computing. Founded in 2021 and headquartered in Easton, Maryland, the company has scaled its operations. The company seeks to deploy capital-efficient mining operations with access to reliable, cost-effective energy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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