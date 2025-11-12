TeraWulf hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TeraWulf hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -1,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TeraWulf 50,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 86,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at