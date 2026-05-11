TeraWulf legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TeraWulf hat am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,01 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeraWulf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34,0 Millionen USD im Vergleich zu 34,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at