TeraWulf: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TeraWulf lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 76,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 50,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 50,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at