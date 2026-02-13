Terex: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Terex hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,95 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Terex -0,030 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 1,32 Milliarden USD gegenüber 1,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,31 Milliarden USD gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,33 USD. Im letzten Jahr hatte Terex einen Gewinn von 4,96 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,42 Milliarden USD – ein Plus von 5,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Terex 5,13 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,92 USD und einen Umsatz von 5,41 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

